Shock in Argentina: giocatori picchiano tifosi per difendere i famigliari

Paura in Argentina. Al termine della finale di Copa Argentina 2024 tra Velez Sarfield e Central Cordoba terminata 1-0 per i bianconeri, diversi giocatori del Fortín, si sono diretti velocemente sugli spalti innescando una rissa generale che ha visto coinvolte tantissime persone. I calciatori sono corsi sugli spalti per difendere i propri famigliari. Alla fine, solamente tanta paura per l’incolumità dei famigliari con due delle mogli dei giocatori che hanno accusato lievi contusioni e traumi prima che tornasse a regnare la calma.

