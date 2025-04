“RIDATI I DUE SCUDETTI ALLA JUVENTUS”: sentenza ribaltata su Calciopoli | 20 anni dopo si riscrive la storia

Svolta clamorosa sul tema di Calciopoli: a più di 20 anni di distanza dallo scandalo la Juve ottiene i due scudetti vinti sul campo.

Lo scandalo Calciopoli è stato uno degli episodi più controversi nella storia del calcio italiano, rivelando un sistema di corruzione e favoritismi che ha scosso il mondo sportivo. L’inchiesta ha svelato un complesso intreccio di telefonate e accordi segreti tra dirigenti di club, arbitri e membri della federazione, con lo scopo di influenzare le designazioni arbitrali e, di conseguenza, l’esito delle partite.

Le squadre coinvolte in tale disastro sportivo sono state tante, soprattutto ad alti livelli. La più colpita però è stata di sicuro la Juventus. Il club torinese, su cui gravavano pesanti accuse, è stato retrocesso in Serie B, con una pesante penalizzazione da scontare nell’annata successiva. Inoltre poi la Vecchia Signora si è vista sottrarre anche due scudetti, conquistati negli anni incriminati, uno dei quali è rimasto vacante, mentre l’altro è stato assegnato all’Inter.

A distanza di anni dunque il caso sembrava ormai chiuso. Tuttavia nelle ultime ore qualcosa è cambiato in maniera improvvisa. La sentenza infatti è stata completamente ribaltata, tanto che adesso proprio quei due tricolori scippati ai bianconeri stanno per essere restituiti alla compagine juventina.

Calciopoli, sta succedendo di tutto

Qualche giorno fa la Cassazione si è espressa in merito alla vicenda Calciopoli per quanto riguarda il caso del Bologna. In parole povere i felsinei richiedevano un risarcimento in quanto i risultati di quella stagione erano stati appunto alterati.

La stessa Cassazione però ha praticamente negato questa richiesta, stabilendo che nonostante gli illeciti, non c’è alcuna certezza che i risultati e la conseguente classifica fossero stati alterati. Ed è proprio da questo che si è scatenato il putiferio in casa bianconera.

La Juve rivuole gli scudetti

La decisione della Cassazione ha scatenato i tifosi juventini, che hanno richiesto sui social e non solo la restituzione degli scudetti. Dello stesso avviso poi è stato anche uno dei grandi protagonisti di quella vicenda, ovvero Luciano Moggi.

L’ex dirigente bianconero, intervenuto ai microfoni di Juventibus, ha dichiarato: ”La Juventus richieda gli scudetti”. La società spingerà davvero in questa direzione? Difficile dirlo, anche se al momento questa possibilità pare abbastanza complicata.