Convocato al 100%: Spalletti lo chiamerà per la 1^ volta a marzo | Esordio assoluto in azzurro

Un altro debutto nella Nazionale italiana: Luciano Spalletti ormai non ha più dubbi, a marzo giungerà il suo momento ed esordirà in azzurro.

Dopo il passo falso in Nations League contro la Francia, costato il primo posto nel girone e sfociato in un quarto di finale da brividi contro la Germania, la Nazionale italiana si prepara a reclutare forze fresche. A marzo, infatti, la sfida con i tedeschi sarà decisiva non soltanto per il prosieguo della competizione, ma anche per stabilire in quale gruppo di qualificazione ai Mondiali 2026 saranno smistati gli azzurri.

Infatti, in caso di successo di Donnarumma e compagni, l’Italia se la vedrà con Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo nel girone A. Laddove invece i tedeschi avessero la meglio, agli uomini di Luciano Spalletti toccherà il raggruppamento I con Norvegia, Israele, Estonia e Moldavia.

In virtù dell’importanza di questo confronto, il ct ex Napoli e Roma sa benissimo di doverci arrivare nelle migliori condizioni possibili in termini di rosa. Tuttavia, è noto come al tecnico di Certaldo non dispiaccia sperimentare e, in tal senso, una grande novità potrebbe giungere dalla lista dei convocati.

Il commissario tecnico si sarebbe ormai messo in testa di chiamare per la prima volta in assoluto un top player del campionato di Serie A, fin qui mai convocato in Nazionale. Si tratterebbe di un debutto vero e proprio per lui, ma anche di un innesto importante e affidabile nell’economia della proposta di gioco azzurra.

Luciano Spalletti ha deciso: convocherà il top player per la prima volta in azzurro

Per giocarsi al meglio le sue carte contro la temibile Germania, l’Italia si affiderà dunque anche a un volto nuovo. Tale aggettivo si riferisce esclusivamente alla realtà della rappresentativa azzurra, considerato che nel nostro campionato – come accennavamo – è uno dei calciatori più forti e desiderati, anche all’estero.

L’idea di convocarlo è figlia anche di un’autentica necessità, emersa con prepotenza sul finire del mese di novembre. Guglielmo Vicario ha infatti riportato un grave infortunio alla caviglia con annesso intervento chirurgico, che lo terrà per molte settimane lontano dal manto erboso. Serviva quindi una valida alternativa a Donnarumma e, in tal senso, Spalletti si è già cautelato.

Il dado è tratto: Luciano Spalletti ha scelto di portarlo in Nazionale

A marzo dovrebbe aggregarsi per la prima volta agli Azzurri il portiere dell’Atalanta, Marco Carnesecchi. L’estremo difensore da alcune stagioni rappresenta una consolidata certezza tra i pali e la prima metà di campionato in quel di Bergamo non ha fatto altro che confermare le sue qualità.

I dubbi sono davvero pochissimi e prossimi allo zero: sarà proprio Carnesecchi a fare le veci di Donnarumma e a rimpiazzare l’infortunato Guglielmo Vicario.