Mancini: «Incomprensioni con Gravina, pentito di aver lasciato l’Italia per l’Arabia Saudita»

Ospite al TG1, Roberto Mancini ha rilasciato alcune dichiarazioni tra presente, futuro e rimorsi. Di seguito le parole dell’ex CT della Nazionale:

«Non la rifarei la scelta di lasciare l’Italia per l’Arabia Saudita per motivi tecnici, di calcio. Allenare la Nazionale è la cosa più bella. Forse non ci siamo capiti, magari un momento di difficoltà. Se mi riferisco a Gravina? Sì. A chi dice che ho preferito i soldi, rispondo che la mia storia parla per me, chi non sa la storia deve andare a rileggersela e poi potrà parlare. Se sono stato contattato da qualche club? No, al momento non ho ricevuto chiamate».