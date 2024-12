BOOOOM: LASCIA LA NAZIONALE | Non gioca mai e lo vuole… il Senegal: a Milanello sta succedendo l’apocalisse

Il calciatore rossonero è pronto a cambiare selezione: con quella attuale non gioca mai e presto vestirà la casacca del Senegal.

Durante il calciomercato tanti calciatori si apprestano a cambiare maglia. Tra quelli messi in vendita e che non rientrano più nei piani del club, e quelli che invece a loro volta vogliono personalmente andare via, tanti movimenti di questo genere si vengono a creare nelle sessioni di trasferimenti.

Da sempre però anche i calciatori delle nazionali in un certo qual modo possono cambiare maglia. Ci sono alcuni elementi che avendo il doppio passaporto possono decidere di giocare per una selezione piuttosto che per un’altra, a patto che ovviamente non siano scesi ancora in campo in gare ufficiali con il paese precedente.

E una situazione del genere a breve dovrebbe verificarsi per un calciatore rossonero. Questo infatti ha deciso di cambiare nazionale e di scendere in campo con il Senegal. La ragione di ciò è dovuta al fatto che non gioca mai. Un vero e proprio caso dunque che si accende in quel di Milanello.

Ecco il giocatore milanista pronto a cambiare nazionale

In casa rossonera si continua a lavorare per la stagione attuale, che non sta dando i risultati sperati. Anche i calciatori sono delusi da quanto fatto fin qui, e sperano di invertire presto la rotta. Uno di questi però ha anche un problema riguardante la nazionale.

Malick Thiaw infatti da tempo non scende in campo con la selezione tedesca. L’ultima presenza del difensore centrale milanista infatti risale all’ottobre del 2023. Una situazione che di sicuro a lui non fa piacere, e nella quale sta provando ad invischiarsi il Senegal. La Federazione infatti spinge per averlo grazie alla nazionalità del padre, appunto senegalese, e spera di avere un responso positivo dal ragazzo.

Tutto in mano al ragazzo

Fino ad oggi Thiaw ha giocato appena tre presenze con la maglia della Germania, tutte in amichevole. Ed è per questa ragione dunque che, come dicevamo in precedenza, può ancora rispondere alla chiamata di un’altra nazionale.

Adesso però la palla passa in mano al difensore, che dovrà cercare di capire se continuare a sostenere la scelta fatta qualche anno fa, giocandosi le sue carte con un colosso del calcio internazionale, oppure se cambiare.