Rais ha parlato alla “Zanzarosa”, in onda su Radio Sprint. Ecco di seguito alcune delle sue dichiarazioni: «Il Palermo deve temere il Marina di Ragusa, che vi ha bloccato sul pareggio domenica? Ritengo che in questi campionati nel girone di ritorno cambi qualcosa. Se una squadra all’andata “giochicchiava” di più, al ritorno scende in campo con tutt’altro atteggiamento. Non dico che il Marina di Ragusa abbia rubato in casa nostra, ma hanno disputato una gara in cui giocavano tutti “sotto palla”, intasando una porzione di terreno importante, e così diventa molto difficile segnare. Preferirei incontrare squadre che vogliono più giocare la palla. Il Marina, contro di noi, in effetti non ha giocato a calcio. Possesso palla tutto a nostro favore e azioni a nostro favore, ma capisco che devono salvarsi e sono costretti ad alzare le barricate in quel modo. Se giocheranno così contro il Palermo anche per i rosa sarà difficile sfondare. Hanno colpito un palo? Era un palo esterno, e la palla sarebbe uscita fuori. Nessuno ha detto che hanno rubato un punto, ma il loro allenatore ha detto, credo a microfoni spenti, di essersi arrabbiato con i suoi giocatori, per aver provato a giocare la partita…».