Rais ha parlato alla “Zanzarosa”, in onda su Radio Sprint. Ecco di seguito alcune delle sue dichiarazioni: «Savoia squadra più adatta alla categoria, rispetto al Palermo, che è forse tecnicamente più forte? Non discuto il lavoro fatto dai dirigenti del Palermo, ma credo che adattare un campionato di serie D ad un contesto come Palermo non sia facile. Giocare con una cornice di pubblico come quella siciliana non è per un giocatore semplice come farlo in tutt’altro ambiente. Di sicuro noi abbiamo costruito un’ottima squadra, con giocatori d’esperienza che hanno vinto campionati e che conoscono meglio la categoria. A Palermo appena si vince va tutto bene, ma quando arrivano i primi problemi la tifoseria, che non sono 200 persone ma 17mila, creano un peso psicologico rilevante per giocatori. Ragazzi che non hanno fatto nè la serie A nè giocato in platee importanti».