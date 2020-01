« Dunque, proprio per stemperare gli animi e prepararci ad un’avvincente giornata di sport al Giraud quando arriverà il Palermo, avevo avviato i contatti con Sagramola per stemperare gli animi, magari congiuntamente, e mettere un punto a tante inutili polemiche. Il mio messaggio è però caduto nel vuoto. Sembra quasi ci abbiano snobbato. Per me non è affatto un problema, mi auguro però si metta un punto a tutto questo, lasciando che sia solo il campo a parlare». Queste le parole del direttore generale del Savoia, Giovanni Rais, rilasciate ai microfoni di “ilmattino.it” in merito al messaggio a Rinaldo Sagramola.