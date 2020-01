«In più di un’occasione i miei interventi social, indirizzati unicamente ai tifosi del Savoia, per preservare la serenità del nostro ambiente ed alimentare l’entusiasmo di cui abbiamo bisogno, sono stati sapientemente distorti. I tifosi per noi sono fondamentali, vogliamo e dobbiamo avvicinarli al nostro progetto per continuare a crescere. Quindi, quando esterno un pensiero attraverso i social, lo faccio esclusivamente per questo, non c’è nessun messaggio parallelo rivolto al Palermo, alla società del Palermo o ai tifosi rosanero. Se parlo del duello di Davide contro Golia, non capisco perché qualcuno debba risentirsi. Il Savoia è il Davide di turno, bene, lasciateci almeno interpretare al meglio questo ruolo. Se poi dico di aspettare Golia all’inferno, sempre sportivamente parlando, non accetto che queste parole debbano essere interpretate e fatte passare come una minaccia. Se, parlando della vittoria, alla quarta consecutiva, dico che finalmente non fa più paura, perché finalmente eravamo riusciti ad inanellare un bel filotto, non è concepibile che questo venga inteso come un affronto al Palermo». Queste le parole del direttore generale del Savoia, Giovanni Rais, rilasciate ai microfoni di “Ilmattino” in merito al confronto con il Palermo.