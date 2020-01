«A volte è più semplice giocare contro una squadra d’alta classifica piuttosto che contro chi deve salvarsi. E questa non deve affatto suonare come un’offesa nei confronti di chi è venuto a Torre Annunziata facendo esattamente la partita che doveva fare. Quanto a noi, quando una difesa si chiude come ha fatto quella siciliana domenica, non è affatto detto che inserendo quattro attaccanti si vada a spianare la via del gol. C’è il rischio di intasare una zona del campo, l’area di rigore appunto, con la conseguenza che diventa ancor più difficile segnare. Non si può comunque rimproverare nulla al Savoia, che ha costruito un numero notevole di palle gol: diciamo che quando la tensione incalza e ci si ritrova quasi assillati dal dover vincere a tutti i costi, si tende a voler sfondare la porta anche in quelle circostanze in cui basterebbe solo appoggiare il pallone in rete. Ecco, forse questo spiega le tante occasioni fallite. Non mi preoccupa insomma questo pareggio, per come è maturato. Mi sarei piuttosto preoccupato se non avessimo prodotto il gioco che invece c’è stato». Queste le parole del direttore generale del Savoia, Giovanni Rais, rilasciate ai microfoni di “ilmattino.it” in merito alla partita contro il Marina di Ragusa.