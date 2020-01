«Il presidente Mazzamauro – continua Rais – ha già delineato alla perfezione la posizione del Savoia. Abbiamo provveduto a documentare con filmati e relazioni gli episodi che riteniamo ci abbiano penalizzato. Chiediamo solo che siano designate terne arbitrali all’altezza, perché se uno o più episodi ci danneggiano, questo va ad incidere negativamente sulla nostra classifica. Anche il Palermo lamenta presunti torti? Non è affar nostro e soprattutto non accetto che le nostre istanze siano strumentalizzate e piegate a logiche distorte, tendenti ad inutili polemiche». Queste le parole di Giovanni Rais, direttore generale del Savoia, rilasciate ai microfoni di “ilmattino.it” in merito ai presunti errori arbitrali in favore del Palermo.