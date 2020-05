Episodio gravissimo a Crispano, dove un vigile urbano, intervenuto per sedare una rissa tra ragazzini, assembrati in piazza, secondo quanto riporta “Ottopagine.it”, sarebbe stato aggredito e colpito violentemente da quegli stessi ragazzini. Il sindaco Michele Emiliano sui social ha scritto: «L’inciviltà più totale ha prodotto un vigile urbano con una testa sanguinante e il pericolo che potesse anche accadere di peggio. Ho chiesto in ogni modo di evitare che i ragazzi stessero per strada senza motivazione, di non farli uscire come se niente fosse accaduto, ma alcuni proprio non vogliono ascoltare e questi sono i risultati. La minoranza di incivili che rovina lo sforzo di tutta la comunità».