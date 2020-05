Attraverso una nota, il Benfica ha annunciato la positività di Tavares al Covid-19. Nuovo caso in Portogallo dunque:

“Il Benfica informa di aver riscontrato un caso positivo di Coronavirus nei test realizzati venerdì scorso, l’8 maggio, da tutta la rosa, lo staff tecnico e gli altri dipendenti, così come tutte le persone che hanno avuto contatti diretti con il gruppo. Si tratta del giocatore David Tavares, che ha subito effettuato le controanalisi ieri: hanno confermato il risultato. L’atleta si trova in buone condizioni di salute, è asintomatico e dovrà fare la quarantena nelle condizioni definite dal piano di contingenza predefinito, seguendo le linee guida e con l’appoggio totale del club. Il Benfica rispetterà tutte le norme di contingenza che sta già mettendo in atto, da quando i suoi professionisti sono tornati alle attività. La squadra proseguirà il piano di lavoro già disegnato, con sessioni di allenamento realizzate in gruppi ridotti e con lavoro individuale. In accordo con le indicazioni del Dipartimento Medico, e in stretta collaborazione con la direzione medica di Unibas Portugal, tutti i giocatori, staff tecnico, dipendenti e persone a contatto con il gruppo saranno soggetti a nuovi test nei prossimi giorni”.