Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida alla Paganese, Giuseppe Raffaele, tecnico del Catania, ha commentato così l’esordio in campionato della sua squadra:

«Sta nascendo una buona squadra, è importante che sia sempre equilibrata, che si aiuti e che abbia fame. Credo che completata con 4-5 elementi, anche per una questione quantitativa e non solo qualitativa, potrà dare grandi soddisfazioni. La Paganese gioca un calcio ordinato ed efficiente, sarà una gara difficile: in Serie C è sempre così. Vogliamo ottenere il massimo con una prestazione adeguata, sono fiducioso per domani e per il prosieguo. La tenuta dei giocatori è una variabile importante, vale per tutti: noi, in particolare, dobbiamo adattare qualcosa in difesa, sia dall’inizio sia durante il match. La penalizzazione in classifica? Ci darà ancora più rabbia per emergere, poi siamo positivi e speriamo di cancellarla grazie ai legali ma noi dobbiamo giocare per vincere, sempre e comunque, senza pensare ad altro. In campo si va con entusiasmo e gioia. Giovani o meno giovani, per me contano i meriti dei calciatori: il calcio è meritocrazia, gioca chi merita».