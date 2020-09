Intervenuto in conferenza stampa, Cristiano Lucarelli, tecnico della Ternana, si è espreso così in merito al match contro la Viterbese:

«Ho grande stima della Viterbese, stanno facendo un’ottima squadra spendendo poco. Hanno preso due pilastri del mio Catania come Salandria e Mbende, sono una squadra fisica e forte sui calci piazzati. C’è poi la variante che, come spesso ci capiterà in stagione, chi giocherà contro di noi proverà a fare la partita a tutti i costi. Sarà il mio quarto girone C in carriera, ormai conosco anche i ciuffi d’erba del campo di Bisceglie. Dobbiamo capire che c’è da soffrire per almeno 30 partite su 38. In questo girone se ti metti a fare tabelle, rischi di arrivare ultimo e quando non puoi vincere, devi fare di tutto per non perdere».