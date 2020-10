Intervenuto in conferenza stampa al termine del match vinto contro il Francavilla, Giuseppe Raffaele, allenatore del Catania, si è espresso così:

«Abbiamo avuto un inizio molto difficile. Non vuole essere un’attenuante, ma non auguro a nessuno una vigilia così complicata. Do i giusti meriti al Francavilla che è entrato con un passo diverso dal nostro. Poi siamo riusciti a creare diverse situazioni per segnare. Dobbiamo crescere nel palleggio, nel proporci in una certa maniera. Lo avevamo fatto con la Juve Stabia, lo abbiamo per mezz’ora tra fine primo tempo e inizio secondo. Abbiamo sofferto com’è giusto che sia su questi campi, ricordiamo che il Bari qui vinceva 0-3 e il Francavilla poi ha rischiato di pareggiarla ripetutamente finendo 2-3. I biancazzurri arriveranno ai playoff come ogni anno, una squadra forte e organizzata, sono punti d’oro.





Non dobbiamo fare voli pindarici ma sto notando una cosa fondamentale: la squadra è solida mentalmente, non ha approcciato bene ma si è ripresa dopo venti minuti, anche con qualche aggiustamento tattico. Ora abbiamo poco tempo per la Ternana che avrà due giorni in più di riposo, ma daremo il massimo per tenere la vetta della classifica».