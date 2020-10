Intervenuto ai microfoni di “Tuttocatanicalcio.com”, Alessandro Albertini, centrocampista in forza al Catania, si è espresso così in merito al rendimento in campionato della squadra etnea:

«Al di là delle vittorie c’è sicuramente da migliorare. Questo è un campionato molto strano e lo sappiamo, ma nelle difficoltà riusciamo a tirare fuori qualcosa d’importante. Gare come quelle di Francavilla dimostrano carattere, questi sono punti che alla lunga possono pesare. Abbiamo dimostrato solidità e classe operaia. Si sta creando una sintonia molto buona tra squadra e staff. In queste categorie se non hai gruppo e coesione non vinci. Forse abbiamo sbagliato qualcosina, magari non siamo andati a prenderli alti, c’è stato qualche errore tecnico attraverso cui sono state concesse al Francavilla delle ripartenze. Affrontavamo, però, un avversario che si conosce bene avendo cambiato pochissimi giocatori. Inoltre io ho giocato nella Virtus e, su questo campo, posso assicurare che non è mai facile per nessuno vincere.





Il gioco deve migliorare ma, in quanto a capacità di soffrire e coesione, abbiamo dimostrato per l’ennesima volta di essere forti. Guardiamo avanti, i risultati ci danno gioia e fiducia. Col tempo ci conosceremo ulteriormente e miglioreremo. Portando a casa questi risultati lavori più serenamente e porti entusiasmo, che può essere un’arma in più per noi. Abbiamo superato un banco di prova importante, sono queste le partite che ti danno slancio».