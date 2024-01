Radosław Bella “a scuola” di Corini: stage a Palermo per il tecnico del del Miedź Legnica (FOTO)

Ospite d’eccezione in casa Palermo nei giorni scorsi. Come si apprende dal sito ufficiale del Miedź Legnica Radosław Bella ha svolto uno stage presso il Palermo FC nell’ambito del corso UEFA Pro, al quale partecipa il tecnico della squadra polacca.

Ecco le sue parole:

«È stata un’occasione straordinaria per scambiare esperienze. Oltre a conoscere la squadra dall’interno e il funzionamento dell’intero club, sono stato presente a tutti i briefing e ho avuto molti incontri con diverse persone del club, ho analizzato anche il futuro avversario del Palermo, il Modena. Questo scambio di esperienze mi ha fatto notare ciò a cui prestano attenzione gli allenatori italiani, che sono famosi per il loro modo di pensare molto tattico. Lo stage è uno degli ultimi compiti da svolgere tra i tanti del nostro corso. Questo è un momento molto impegnativo, perché non solo devi osservare una squadra straniera, ma devi anche preparare un rapporto dettagliato ogni giorno. Il Palermo FC è molto simile al Miedź Legnica in questa stagione. Dopo un ottimo inizio, è arrivato un momento di crisi. Risolta la situazione, il Palermo sta cercando di stabilizzare il suo stato di forma vincente.

«Ho incontrato Eugenio Corini, ex capitano del Palermo. Abbiamo parlato molto dell’impatto del primo allenatore sulla squadra e dell’imposizione di standard di lavoro per tutto lo staff. Oggi so a cosa dobbiamo aspirare, perché il Palermo, nonostante i problemi degli ultimi anni, è un grande club con un potenziale enorme, che fino a poco tempo fa giocava a livello europeo. Presenterò sicuramente le conoscenze acquisite al nostro team. Lo farò gradualmente poiché siamo a metà stagione. So però che oggi noi come società e staff siamo a un buon livello e non abbiamo nulla di cui vergognarci. Tuttavia ci sono cose che possono essere migliorate immediatamente e sono molto contento dell’osservazione fruttuosa di questa settimana».