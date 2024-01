Palermo a Catanzaro. C’è la tentazione Ranocchia, ballottaggio con Henderson

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulle scelte di Corini in vista della sfida contro il Catanzaro.

E adesso che tutti sono a disposizione per Corini è arrivato il tempo dei ballottaggi in mezzo al campo. In vista del match di domani contro il Catanzaro, infatti, il tecnico ha lavorato durante tutta la settimana per cercare di capire quale terzetto in mezzo al campo sia quello più giusto per poter opporre resistenza e al contempo far male alla mediana dei giallorossi, provando a sfruttare al meglio le caratteristiche dei propri centrocampisti.

Dopo un investimento importante da parte della società con l’esborso di 4 milioni, è salito prepotentemente in auge come tra i papabili titolati anche Ranocchia, neo acquisto del Palermo e rimasto in panchina per tutta la partita contro il Modena ad osservare i suoi nuovi compagni vincere contro i «canarini». Il numero 14 del Palermo, come lo stesso Corini ha ammesso in conferenza stampa di presentazione del match di domani, si è allenato bene e ha già fatto capire di che pasta è fatto, sia da un punto di vista della quantità che della qualità.

È con lui, infatti, che Henderson si gioca la possibilità di giocare o meno la sua quinta partita da titolare consecutiva.

Lo scozzese fa parte dell’undici iniziale dal match esterno giocato contro il Como, terminato con il punteggio di 3-3. L’ex Lecce ed Empoli ha trovato una continuità di rendimento che gli ha permesso di esprimere tutte quelle che so no le sue migliori qualità che finalmente è riuscito a mettere a servizio dei propri compagni. Contro la Cremonese, per esempio, è suo l’assist per il gol di Nedelcearu. E sempre dai suoi piedi è nato il gol di Segre contro il Modena, quello del momentaneo 1-0. Per questo motivo, il numero 53 del Palermo ha un leggero vantaggio sull’ex Empoli, nonostante questa scelta resterà in bilico fino a poche ore prima dell’inizio della partita. La sensazione è, tuttavia, che se non sarà dall’inizio, contro il Catanzaro Ranocchia farà ufficialmente il suo esordio con la maglia del Palermo.