Palermo, oggi l’ufficialità di Diakité. Adesso il colpo in attacco?

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul calciomercato del Palermo e su un possibile colpo in attacco.

Il Palermo ha completato l’operazione che porta Diakité in rosanero, il difensore arriva dalla Ternana per circa 1,5 milioni di euro. Classe 2000, il francese verrà ufficializzato nel corso della giornata di oggi, dopo aver siglato un contratto che lo legherà alla società di viale del Fante fino al 2028. Inizialmente si pensava che il contratto potesse essere di tre stagioni e mezzo, ma alla fine ha prevalso il voler puntare forte sul nuovo jolly della retroguardia della formazione di Corini. Diakité, quindi, oggi conoscerà i suoi nuovi compagni e partirà con la squadra in direzione Catanzaro, dove domani è in programma alle 20.30 la sfida contro i calabresi.

Praticamente impossibile ipotizzare un suo impiego, possibile invece un suo eventuale ingresso a gara in corso, anche se – in base a come è stato «gestito» il neo acquisto Ranocchia – si può anche pensare che l’ex Ternana si limiterà ad assaporare la sua nuova squadra solamente dalla panchina. Sempre per quanto riguarda la difesa da scartare, a meno di sorprese, l’ipotesi che arrivi un altro difensore. Nelle ultime settimane ai rosanero era stato accostato il terzino destro Venuti del Lecce. Ma, nonostante l’interesse mostrato dal Palermo, l’arrivo di Diakité al momento esclude un suo possibile arrivo.

In avanti sempre aperta la pista che porta a Caso del Frosinone, un nodo – quello più in generale del futuro del dieci gialloblù – che verrà sciolto negli ultimi giorni di mercato. Oltre al Palermo su di lui c’è l’interesse della Cremonese, con il ragazzo che però preferisce al momento attendere un’eventuale chiamata dalla Serie A. Il suo arrivo, o comunque quello di un altro esterno d’attacco, è subordinato alla partenza di Valente, che continua ad avere richieste dalla C e qualche timido interessamento da parte di club di B. Infine, per la Primavera è vicino l’arrivo di Marco Bevilacqua, attaccante classe 2004 in forza all’Atalanta.