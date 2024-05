Corriere dello Sport: “Il Palermo inciampa al 93’. L’Ascoli vive con Caligara”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul Palermo beffato al 93′.

La partita tra Palermo e Ascoli è stata un riflesso della stagione del Palermo, caratterizzata da difficoltà e sfortuna. Il tiro di Caligara al 3′ di recupero, che ha sancito l’ennesimo insuccesso per il Palermo, incarna perfettamente le problematiche della squadra: incapace di vincere da 8 partite e di ottenere una vittoria casalinga da metà febbraio. Anche il cambio di portiere, con il debutto di Desplanches in Serie B, non ha fermato la tendenza della squadra a subire gol da tiri da lontano.

D’altra parte, l’Ascoli mostra un cuore combattivo, lottando fino all’ultimo per cercare di raggiungere i play-out, grazie al pareggio ottenuto. La strategia dell’allenatore Carrera di tenere fuori alcuni giocatori chiave all’inizio e di inserire il giovane Tarantino ha portato a momenti di equilibrio, con l’Ascoli che ha reagito bene all’iniziale gol del Palermo.

Il Palermo ha mostrato segni di stanchezza e imperfezioni nella seconda metà, incapace di contrastare efficacemente gli attacchi dell’Ascoli. I cambi non particolarmente efficaci e le condizioni fisiche non ottimali dei giocatori hanno complicato ulteriormente la situazione. Nonostante alcuni momenti di resistenza, come la parata di Desplanches e il palo colpito da Di Francesco, il Palermo ha finito per cedere di nuovo sotto la pressione dell’Ascoli.

La situazione del Palermo è ora critica, con la necessità imperativa di vincere l’ultima partita per tentare di mantenere la sesta posizione in classifica, mentre l’Ascoli dipenderà dai risultati dell’ultima giornata per la salvezza, indicando una conclusione di stagione tesa per entrambe le squadre