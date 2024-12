Quotidiano di Puglia: “Juve Stabia rivelazione. Bari il quarto posto si allontana, precipita il Palermo”

L’edizione odierna de “Il Quotidiano di Puglia” analizza la 18^ giornata del campionato di serie B focalizzandosi sul Bari ma anche sul Palermo.

Il Bari si trova al settimo posto in classifica di Serie B dopo la 18^ giornata di campionato, un turno che ha visto l’ascesa della Juve Stabia come rivelazione del torneo. Nonostante un pareggio e un’altra giornata senza vittorie, il Bari mantiene la sua posizione ma si allontana dalle zone di vertice, ora a quattro punti dalla quarta posizione, precedentemente a una sola lunghezza di distanza.

La giornata è stata segnata dal successo della Juve Stabia contro il Cesena, posizionandosi ora al quarto posto in classifica con un vantaggio crescente. Altri risultati includono un pareggio tra la Cremonese e la Sampdoria e varie vittorie che hanno modificato la composizione delle squadre che inseguono il Bari, con Carrarese e Modena che si aggiungono al Catanzaro nell’ottavo posto, tutti a un punto di distanza dal Bari.

La situazione del Palermo è diventata più critica, scivolando al dodicesimo posto dopo una sconfitta contro il Sassuolo, mentre il Bari si prepara per il prossimo incontro cruciale contro il Bari a Santo Stefano al Barbera. Il Bari, quindi, si trova in una posizione delicata dove ogni prossimo match potrebbe essere decisivo per le sue ambizioni di promozione.