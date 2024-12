Quotidiano di Puglia: “Un Natale amaro per il Bari, rotta da invertire contro Palermo e Spezia”

Il Bari ha attraversato un periodo complicato, subendo due sconfitte consecutive contro Pisa e Sudtirol che hanno interrotto una serie di quattordici risultati utili consecutivi, come evidenziato dal “Quotidiano di Puglia”. L’allenatore ha descritto la partita contro il Pisa come la migliore stagionale nonostante la sconfitta, mentre il match contro il Sudtirol è stato perso nonostante il Bari avesse un possesso palla superiore. Le difficoltà emerse includono la gestione delle partite complicate e una performance deludente contro squadre che attendono gli avversari senza ingaggiare duelli diretti.

In particolare, il Bari ha mostrato debolezze nel creare occasioni significative di gol nonostante un alto possesso palla e ha sofferto nella profondità del gioco, con giocatori chiave come Lasagna e Novakovich che non sono riusciti a imporsi come al solito. Anche la condizione fisica di alcuni trequartisti come Falletti, che non è tornato ai suoi livelli dopo un infortunio, e la forma altalenante di Sibilli hanno aggiunto problemi alla squadra.

Il tecnico Longo, dopo un inizio di stagione promettente, si trova ora a dover risolvere questi problemi in vista delle prossime sfide contro squadre forti come Palermo e Spezia. Inoltre, sono emerse critiche per le scelte tattiche e per il cambio poco efficace tra Mantovani e Obaretin, che ha portato al gol del Sudtirol. Anche le condizioni del campo di gioco del San Nicola sono state messe in discussione, suggerendo la necessità di miglioramenti per assicurare un finale di anno più positivo.