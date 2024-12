Cremonese-Sampdoria, Stroppa: «Abbiamo fatto la gara migliore della stagione»

Durante la conferenza stampa al termine del match tra Cremonese e Sampdoria, il tecnico Giovanni Stroppa ha condiviso le sue impressioni su una gara che ha definito la migliore della stagione per la sua squadra. Il sito cuoregrigiorosso.com riporta le sue parole, evidenziando il dominio della Cremonese su una delle formazioni più competitive del campionato.

«La migliore della stagione, prendo tutto ciò che di buono hanno fatto i ragazzi oggi. Chiudere una partita con 34 tiri non credo accada sempre. Dominio territoriale, non abbiamo concesso nulla ad una squadra forte. Esco rammaricato. Innanzitutto chiedo scusa per il gesto verso la tribuna, è capitato nella concitazione del momento. Vazquez era da un po’ che mi guardava per capire quando sarebbe uscito. Era stanco, mi ha chiesto il cambio. Milanese? Era da un po’ che pensavo a questa cosa, poi una serie di fattori mi ha indotto ad optare per questa scelta. In allenamento si è messo in mostra, mantenendo una mentalità straordinaria. Oggi ha sfornato una prova di livello. Se ci soffermiamo sugli episodi, sì. C’è un errore. A Cittadella aveva reagito bene. Anche oggi difensivamente ha fatto bene. Quella palla avrebbe dovuto gestirla diversamente. Poi sono errori che fanno parte del gioco».