Cremonese-Sampdoria, Semplici: «Ci mancano spensieratezza e coraggio»

Leonardo Semplici, al termine della gara dello stadio Zini terminata con un pareggio 1-1 tra Cremonese e Sampdoria, ha condiviso le sue impressioni in sala stampa.

Ecco le sue parole:

«In una settimana abbiamo affrontato squadre con un valore tecnico diverso dal nostro. Sicuramente, sotto l’aspetto caratteriale, ho visto dei passi in avanti. Ho utilizzato la gara di Coppa Italia per capire chi riesce a darmi maggiori garanzie. Adesso devo chiarirmi le idee. Se disputiamo gare di questo tipo, non possiamo lamentarci degli attaccanti. Dobbiamo alzare il baricentro per aiutarli di più. Difficile trasmettere alla squadra quello che voglio se giochiamo così. Sono convinto che riusciremo a trasmettere la giusta mentalità a tutti. Tutino si è fatto un gran mazzo anche oggi. Cosa manca? Dal mio punto di vista spensieratezza e coraggio. Sto cercando di lavorare molto sotto l’aspetto mentale».