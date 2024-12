Gazzetta dello Sport: “Bari, torna Maita nella trasferta di Palermo”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” analizza la preparazione del Bari per la prossima trasferta a Palermo, dove il tecnico Longo potrà contare sul rientro di Manuel Maita. Tuttavia, la squadra sarà probabilmente priva di Andrea Favilli, mentre la disponibilità di Alessandro Tripaldelli è ancora in dubbio. Parallelamente, il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha partecipato all’inaugurazione del rinnovato store del club nello stadio San Nicola, dimostrando il forte legame tra la città e la sua squadra di calcio.

Il Bari si è ritrovato ieri al centro di allenamento per prepararsi alla prossima trasferta contro il Palermo. Un ritorno importante per la squadra è quello di Manuel Maita, che dopo un periodo di assenza per infortunio, sarà di nuovo disponibile per il tecnico Longo.

Nonostante il rientro di Maita, la squadra pugliese dovrà probabilmente fare a meno di Andrea Favilli, ancora alle prese con i postumi di un infortunio, mentre la presenza di Alessandro Tripaldelli rimane incerta.

Nel frattempo, la città di Bari mostra il suo supporto alla squadra, con il sindaco Vito Leccese che ha partecipato al lancio del rinnovato store del club all’interno dello stadio San Nicola, simbolo dell’importante legame tra la squadra e la comunità locale.

Il rientro di Maita potrebbe quindi dare un nuovo impulso al Bari per il match contro il Palermo, in un momento cruciale della stagione.