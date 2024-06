Quotidiano di Puglia: “Bari, per i pali avviati i contatti per Pigliacelli. Anche Palermo e Sampdoria su Cerri”

L’edizione odierna de “Il Quotidiano di Puglia – Edizione Bari” si sofferma sul calciomercato dei pugliesi con Pigliacelli come obiettivo.

Il Bari sta cercando di rafforzare la squadra per la prossima stagione concentrandosi su due ruoli cruciali: il portiere e l’attaccante. Durante l’ultima stagione, la squadra ha avuto problemi in fase offensiva e ha dovuto fare affidamento su Pissardo per la difesa della porta. Per la prossima stagione, il Bari ha avviato contatti per Mirko Pigliacelli del Palermo, anche se per ora si tratta solo di un sondaggio preliminare. Inoltre, c’è l’interesse del Catanzaro per Pigliacelli, che potrebbe portare Fulignati in Sicilia in uno scambio. Un’altra opzione per la porta è il ritorno di Alessandro Micai, proposto dal suo entourage e attualmente in valutazione da parte del Bari.

Per quanto riguarda l’attacco, il Bari ha manifestato interesse per Anthony Partipilo, che ha un legame affettivo con la città essendo nato nel quartiere San Girolamo.

Sebbene Partipilo abbia un contratto importante con il Parma, la sua volontà di tornare a Bari potrebbe giocare un ruolo cruciale. Un altro nome considerato è quello di Alberto Cerri del Como, ma l’attaccante preferirebbe restare in Serie A, rendendo necessaria un’offerta molto competitiva per attirarlo in Serie B. Su Cerri, c’è anche l’interesse di altre squadre di Serie B come Sampdoria e Palermo.

Altro nome per l'attacco è quello di Massimo Coda.

L'attaccante classe 1988, che lo scorso anno ha chiuso con 16 reti la sua esperienza con la Cremonese, è in uscita dal Genoa, che lo cederebbe a titolo definitivo vista la sua scadenza di contratto al 30 giugno 2025. I liguri vogliono monetizzare per il cartellino del giocatore (ancora da quantificare la richiesta, che non sarà comunque inferiore ai 400mila euro), mentre l'entourage del calciatore chiede una cifra che si aggira attorno ai 700mila euro per due anni. Un affare difficile a cui stanno pensando anche Salernitana, Palermo e Modena, che riflettono sul fatto che l'attaccante nativo di Cava dei Tirreni abbia già 36 anni nonostante sia una garanzia per la Serie B.