Tuttosport: “Ipotesi Bari per Cerri. Vivarini-Frosinone: sì. Tutte le trattative del giorno in serie B”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulle trattative del giorno in Serie B.

Vincenzo Vivarini sta per diventare il nuovo allenatore del Frosinone, sostituisce Eusebio Di Francesco che si è sistemato in A al Venezia. C’è ancora da risolvere il contratto col Catanzaro ma chissà che oggi possa giungere già l’annuncio da parte del patron dei ciociari, Maurizio Stirpe, che dalle 11 parlerà nella consueta conferenza stampa d’inizio anno per tracciare le linee guida della stagione.

Intanto, Luca Mazzitelli, guida della mediana laziale, associato a diversi club di B, di sicuro non sarà ceduto a club concorrenti e dovrebbe essere il leader della squadra. Resta dunque vacante solo la panchina del Catanzaro (per quella del Pisa a Inzaghi manca l’annuncio), si parla di diversi allenatori (Bianco, Aquilani, Corini) ma non va esclusa l’ipotesi Marco Zaffaroni, reduce dall’esperienza alla Feralpisalò, quando non riuscì a salvare il club gardesano ereditato in condizioni già critiche da Stefano Vecchi.

Bari, per l’attacco spunta l’ipotesi Alberto Cerri, 28 anni, che rientra al Como dopo il prestito all’Empoli. Fattibile? Di certo al Bari manca una prima punta così di peso. Juve Stabia, gira il nome di Romano Floriani Mussolini, 21 anni, proprietà Lazio, nel 2023/24, 32 presenze nel Pescara in C con 2 assist. Cittadella: definiti gli arrivi di Tronchin e Masciangelo, è ormai fatta pure per Jacopo Desogus, 21 anni, ala sinistra di proprietà Cagliari, nella scorsa annata in C al Gubbio (14 gare, 1 gol e 2 assist). Vicino anche uno svincolato, il mediano Alessandro Sala, 23 anni, nel 2023/24, 25 gare, 1 gol e 1 assist nella Pro Sesto in C.