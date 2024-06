Brescia Oggi: “Feralpisalò, la Cremonese stacca la concorrenza per Felici: offerti 2 milioni di euro”

L’edizione odierna di “Brescia Oggi” si sofferma sul mercato della Feralpisalò e in particolar modo su Mattia Felici.

Completato lo staff tecnico, la Feralpisalò si concentra sul mercato. Dopo l’arrivo di Aimo Diana (allenatore), Emanuele Filippini (vice) e dell’argentino Esteban Anitua (il preparatore atletico lavora con Diana dal 2017-18, dai tempi della Sicula Leonzio), la società ha confermato Marco Bresciani, che si dedicherà al recupero degli infortunati, Federico Orlandi, preparatore dei portieri, e Matia Costigliolo, match analyst. Rimane da definire la posizione del vice Giovanni Barbugian, che ha ancora un anno di contratto.

Il pezzo pregiato

Per quanto riguarda i giocatori, si è aperta la caccia a Mattia Felici, che in gennaio aveva firmato un contratto con scadenza 30 giugno 2026. Il pezzo più pregiato della gioielleria gardesana è entrato nel mirino di numerose società: Lecce, Frosinone, Cagliari, Venezia, Sassuolo, Cremonese. Proprio i grigiorossi del Torrazzo, che hanno confermato in panchina Giovanni Stroppa, sono riusciti a staccare la concorrenza con un’offerta vicina ai 2 milioni di euro.

Felici è giovane (ha 23 anni), occupa la posizione di esterno (a destra e sulla mancina), ha già conquistato 2 promozioni, entrambe col Palermo, e quest’anno si è messo in evidenza con una serie di prestazioni di alto livello. In ogni caso Felici partirà e la cifra incassata servirà ad aumentare il tesoretto disponibile per allestire la rosa 2024-25, in aggiunta al milione e 100 mila euro ricevuti per il paracadute (il sostegno riservato alle società retrocesse dalla B alla C) e il contributo legato al minutaggio (l’utilizzo dei giovani nello scorso campionato dovrebbe fruttare all’incirca un altro milione e 300 mila euro). Tra i centrocampisti, Federico Carraro, 32 compiuti proprio ieri, ha firmato un biennale per il Trapani, neo promosso dalla D alla C: l’annuncio ufficiale verrà dato il 1° luglio, giorno ufficiale di apertura del mercato estivo.