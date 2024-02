Quotidiano di Puglia: “Bari, è notte fonda. Il Palermo cala il tris e ora Marino rischia”

L’edizione odierna de “Il Quotidiano di Puglia” si sofferma sulla gara persa dal Bari contro il Palermo.

Un risultato che fa malissimo e che apre la crisi del Bari, l’ennesima. Al Barbera finisce con un rotondo 3-0 in favore dei rosanero, dopo la sconfitta della scorsa settimana al San Nicola contro la Reggiana. Ora la panchina di Pasquale Marino è decisamente a rischio e il Bari per la prima volta in campionato perde due partite di fila. Non solo esce sconfitto, ma ci esce anche malissimo dalla gara di Palermo.

Sconfitto in tutti i sensi, dal punto di vista del gioco, del risultato e dell’atteggiamento. E le due occasioni avute con Puscas non possono essere certo un alibi, per una squadra che sembra sempre troppo fragile in queste occasioni. Dopo aver subito il gol, è una formazione che non riesce mai a reagire e con evidenti problemi dal punto di vista della forza mentale.