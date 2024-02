Gazzetta del Mezzogiorno: “Bari, Marino a rischio esonero dopo la sconfitta a Palermo. Cannavaro in pole”

L’edizione online de “La Gazzetta del Mezzogiorno” si sofferma sulla panchina del Bari con Marino a rischio dopo la sconfitta contro il Palermo.

Sarebbe vicinissimo l’esonero di Pasquale Marino, allenatore del Bari che ieri sera ha rimediato un’altra sonora sconfitta allo stadio Barbera in casa del Palermo. A quanto si apprende dovrebbe già essere ufficializzata oggi la fine dell’epoca Marino, e in pole position ci sarebbe Fabio Cannavaro, ex campione del mondo nell’Italia di Lippi del 2006.