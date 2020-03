“Non escludo”: lo ha detto la ministra dei trasporti Paola De Micheli a Agorà su Rai3 rispondendo alla domanda se il governo pensa di estendere i provvedimenti oltre il 3 aprile. “Valuteremo sulla base dei numeri” ha detto “sono valutazioni che faremo nei prossimi giorni ma non lo escludo”. “Avremo molti rientri dall’estero, i nostri connazionali giustamente preferiscono stare in Italia perchè si fidano di più della nostra sanità. Ma dato che non possiamo sapere di eventuali contatti avuti nei rispettivi Paesi, chiediamo loro responsabilmente mi mettersi in autoisolamento a casa per 14 giorni”, ha poi aggiunto la De Micheli. “Naturalmente è prevista una deroga per chi entra ed esce per motivi di lavoro, come i camionisti. Per loro non scatta la quarantena”, precisa.