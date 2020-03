Il Comune di Palermo ha realizzato un video per sensibilizzare la gente a restare a casa per l’emergenza Coronavirus. Di seguito quanto scritto dal Comune nel post:

“Stare a casa è bello. Ma oggi stare a casa è un dovere, una drammatica necessità per proteggere la salute nostra e di tutti. È un dovere a Palermo, in Italia, deve esserlo in tutto il mondo. Dopo, quando tutti saremo in salute usciremo. La vita sarà ancora più bella. Ce la faremo! “.

Di seguito il video pubblicato sulla pagina ufficiale del Comune di Palermo: