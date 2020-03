«Lì ci siamo salvati, ed è stata un’impresa. Sono retrocesse squadre blasonate come Milan, Udinese e Genoa. Nonostante le difficoltà del Palermo, abbiamo fatto grandi cose». Queste le parole di Giuseppe Scurto, ex allenatore della Primavera del Palermo, rilasciate ai microfoni di “Gianlucadimarzio.com” in merito alla sua avventura in rosanero.