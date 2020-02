«Vorrei ricordare con affetto Gaucci e mai dimenticherò le serate trascorse con lui. Un grande personaggio. Mi ricordo anche quando ci sedemmo a tavolino per trattare sulla vendita del Catania. Eravamo a Roma e sa in quanto tempo comprai il Catania? Due ore, bonifico compreso». Queste le parole del presidente del Catania, Antonino Pulvirenti, rilasciate ai microfoni di “La Sicilia” in merito alla scomparsa di Luciano Gaucci.