Il Palermo vince, ma con molta sofferenza contro l’Fc Messina, decisiva la doppietta di Sforzini per i rosanero. L’edizione odierna di “La Gazzetta del Sud” fa il punto della situazione sul match del Barbera, con i peloritani che hanno dominato per gran parte della partita. Una battuta d’arresto amara per gli uomini di Gabriele che hanno giocato a viso aperto e che hanno creato non pochi grattacapi alla formazione di Pergolizzi. Tante le proteste da parte della panchina dell’Fc Messina per il gol del vantaggio del Palermo, secondo la squadra peloritana c’era una carica di Sforzini sul portiere, ciò nonostante i rosanero riescono a ottenere i 3 punti e a fermare la corsa dell’Fc Messina.