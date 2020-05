Come riportato da “Repubblica.it” si sono chiusi da soli, senza attendere l’intervento del prefetto preannunciato dal sindaco Beppe Sala per i locali che non rispettano le regole anti contagio: i titolari del Pogue Mahone’s Irish Pub di corso Lodi a Milano, zona Porta Romana, ieri sera hanno tenuto la serranda abbassata, spiegando le motivazioni del loro gesto con un lungo post pubblicato su Facebook. “Alla felicità del primo giorno di riapertura hanno fatto seguito il fastidio di dover ripetere troppe volte a troppe persone di rispettare le regole, il timore di multe o addirittura di chiudere ogniqualvolta si intravede la luce di una sirena in lontananza” vi si legge.