Retrocessioni regolari in D. Come riportato da “TuttoserieD” infatti, lasceranno la serie dilettantistica le ultime 4 in classifica. In alcuni casi bisognerà, però, vedere scontri diretti o media punti. Bagarre nel girone H dove si dovrà capire chi retrocederà oltre le ultime due Agropoli e Francavilla. Curioso il caso del Crema che sarà retrocesso in Eccellenza con una partita che doveva recuperare dopo aver avuto ragione dal TFN. Nel girone A retrocede la Fezzanese, nel girone B addio all’Inveruno che solo dieci mesi prima aveva vinto i play off e nello stesso girone retrocede anche il Milano City di Rosati (ex Varese) che sognava di diventare la terza squadra di Milano e invece non sarà neanche più in serie D. Tutto questo porterà dei malumori, risolvibili solo in un modo: il nuovo format dei campionati spinto proprio dalla LND.