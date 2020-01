Gennaio sta volgendo al termine e la sessione di mercato sta per entrare nel vivo. Tanti i grandi nomi che circolano in questo momento così come sono tante le trattative che potrebbero formalizzarsi in questi ultimi giorni. Una delle più importanti, così come riportato dall”Equipe”, è senza dubbio quella che porterebbe l’ex rosa Cavani all’Atletico Madrid. Il Psg, in vista della cessione del giocatore, dovrà intervenire sul mercato per sostituirlo. Tra i nomi finiti sul taccuino dei parigini vi sono alcuni di Serie A, tra cui Piatek, Higuain, Llorente, Mertens e l’altro ex rosa Joao Pedro. Il brasiliano sta disputando una grande stagione fino a qui con il Cagliari, da vedere se sarà proprio lui l’erede di Cavani al Psg.