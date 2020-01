Secondo quanto riportato da “Il Quotidiano del Sud”, il presidente del Corigliano avrebbe preso una decisione a dir poco clamorosa. Infatti, in seguito ai furti di materiale tecnico e alcuni oggetti di valore avvenuti all’interno dello stadio, il presidente della società Mauro Nucaro ha indetto una conferenza stampa nella quale ha dichiarato: «Questo fatto di cronaca accaduto l’ho recepito come un attacco personale, e un attacco alla società. Anche se non possiamo puntare il dito contro nessuno, perchè non abbiamo prove certe. Per me è gente senza cultura e senza un minimo di dignità. Hanno rubato i due televisori donati dagli sponsor, parte del materiale tecnico di alcuni calciatori, e hanno sfondato la macchinetta automatica del caffè per rubare pochi spiccioli. Questo fatto è un segnale chiaro. La città di Corigliano, per me, a livello calcistico non merita più nulla». Nucaro ha poi continuato: «La squadra me la porto a Rossano, a giocare allo “Stefano Rizzo”, poi se c’è qualcuno tra i tifosi, o tra i coriglianesi, che vuole farmi la guerra, io sono pronto. A partire dal prossimo turno di campionato, ad esclusione del recupero che si giocherà di mercoledì qui, tutte le gare in casa verranno giocate a Rossano, e la squadra qui al “Brillia” non ci metterà più piede». «Vi dirò di più, stamattina sono stato all’agenzia delle entrate, per registrare la nuova A.s.d., che si chiamerà “A.s.d. Corigliano Rossano 2020”, perchè questa situazione era già nell’aria, e questa è una mancanza d e rispetto alla mia persona e a tutta la società che, lo ricordo, è stata presa in un momento di grossa difficoltà, e ha fatto e sta facendo tanti sacrifici. Visto che qui non sono stati in grado di capire tutto questo, io, in maniera rispettosa ed educata, mi prendo la squadra e me la proto a giocare a Rossano. Poi chi ama veramente il Corigliano, viene a seguire la squadra allo “Stefano Rizzo”, altrimenti chi non vuole può restare benissimo a casa. Vorrei dire che, inoltre, quando il Corigliano gioca fuori casa non ha tanto seguito, ma con questo non voglio prendermela on i tifosi che ho sempre elogiato. E aggiungo che comunque, il Brillia, dista 5 km dal centro città, chi vuole venirci a seguire, ne fa altri 5 e viene a Rossano. Anche perchè poi, Corigliano Rossano è ormai una città unica. A Rossano c’è una struttura nuova e più accogliente per tutti, e in più possiamo stare tranquilli e sereni, visto che lo stadio è posizionato all’interno della città e lì non ci può toccare niente nessuno, a differenza del “Brillia”, che è posizionato in piena campagna, e ognuno può fare quel che vuole».