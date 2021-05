Come riportato da “TMW” è in corso la trattativa tra Psg ed Everton per Kean.

Il club parigino infatti, vorrebbe trattenere il centravanti ed acquistarlo a titolo definitivo.





Acquistato dall’Everton per 27.5 milioni di euro più 2.5 milioni di euro più bonus nell’agosto 2019, Kean un anno fa s’è trasferito al PSG in prestito secco. Dopo l’ultima stagione i toffees per cederlo a titolo definitivo chiedono circa 40 milioni di euro.