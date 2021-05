Come riportato da “IlSicilia.it” i lavoratori Amat aderiranno allo sciopero nazionale dei Trasporti di 24 ore indetto, per chiedere il rinnovo del contratto, per la giornata di domani da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl.

Nel dettaglio il personale di movimento e autisti di bus e tram aderiranno sciopereranno domani dalle 8,30 alle 17,30 mentre il personale restante per l’intera giornata lavorativa.





“E’ assolutamente inaccettabile – spiegano i sindacati – che le associazioni datoriali continuino a negarci il rinnovo del contratto scaduto ormai da piu’ di tre anni nonostante gli ingenti sostegni ricevuti dallo Stato nel periodo pandemico e gli ulteriori ancora in arrivo. Pertanto e’ indispensabile partecipare con compattezza a questa nuova azione di sciopero”