PROVVEDIMENTO DI SEQUESTRO DELLA VILLA: Hernan Crespo in un vero e proprio incubo | Sigilli della Guardia di Finanza

Dramma totale per l’ex centravanti argentino, che si è visto apporre i sigilli dalla Guardia di Finanza di fronte alla propria villa.

Come ben sappiamo i calciatori incassano diversi soldi nel corso della loro carriera. Gli stipendi sono molto alti, soprattutto al giorno d’oggi, e di conseguenza questi riescono a mettere da parte talmente tanto denaro quasi da non essere più costretti a lavorare. Allo stesso tempo però questi, in proporzione alle loro entrate, sono soggetti ad un pagamento più rigido delle tasse.

E purtroppo tanti di loro spesso e volentieri tentato di fare i furbi, evitando di sborsare questi soldi o pagandone di meno del previsto. Nel corso degli anni in Italia sono stati tanti i casi di questo genere. Su tutti si ricorda quello in cui rimase coinvolto Diego Armando Maradona. Ma anche negli altri paesi le cose non sono andate diversamente. Basti pensare che in Spagna personalità come Cristiano Ronaldo, Leo Messi e Carlo Ancelotti abbiano fatto lo stesso.

Un altro grande nome del calcio italiano e non solo che tempo fa rimase coinvolto in una situazione simile è stato Hernan Crespo. L’ex centravanti di Inter e Parma infatti è stato gravemente accusato, ma lo stesso in seguito è stato ritenuto innocente. Una storia che dunque è finita bene, per la gioia dell’ex calciatore, che ha dimostrato la sua estraneità ai fatti.

Crespo e i provvedimenti della Guardia di Finanza

Nel 2016 la Procura di Napoli iniziò un’indagine nella quale fu presente anche lo stesso Crespo, accusato di evasione fiscale. All’ex attaccante vennero sequestrati diversi beni, tra cui una villa.

Il danno sia economico che di immagine per lui è stato enorme. Ma dopo una lunga battaglia legale le cose per lui si sono risolte bene, con l’Agenzia delle Entrate di Parma che gli ha dato ragione e lo ha ritenuto totalmente innocente.

Le parole di Crespo

“Sono l’uomo più felice del mondo. Per me l’Italia è la seconda patria e non volevo proprio passare per un evasore fiscale: io, le tasse, le ho sempre pagate e continuerò a pagarle, perché è giusto così”.

Con queste parole riportate da La Gazzetta dello Sport, Crespo ha espresso tutta la sua gioia e il suo sollievo per la fine di questa inchiesta. Un incubo che si è dunque concluso a lieto fine.