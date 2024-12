Questa è la nostra offerta: accetti? Panchina a Leonardo Bonucci: contratto valido per la stagione 2025-2026

Leonardo Bonucci è pronto a diventare allenatore: l’ex Juventus ha ricevuto un’offerta allettante per la prossima stagione calcistica.

Giungono novità circa il futuro professionale di Leonardo Bonucci. L’ex difensore della Juventus – che con Barzagli e Chiellini (e Buffon, ndr) ha contribuito a erigere uno dei muri più invalicabili della storia del calcio mondiale – è pronto ad abbracciare un’avventura da allenatore. Addirittura, gli sarebbe già stata recapitata un’offerta irrinunciabile.

D’altro canto, il legame che il viterbese vanta con l’universo del pallone è talmente solido e inscalfibile che risulta complicato immaginarlo in un contesto lavorativo differente. Chi lo conosce da vicino, sa quanto “Bonny” ami il contatto con il campo in tutte le sue componenti, a cominciare dal profumo del manto erboso.

In questo senso, nelle scorse settimane ha ricevuto l’incarico di assistente di mister Bernardo Corradi con la Nazionale italiana Under 20. Un primo scalino degno di nota nella nuova carriera di Bonucci, la cui esperienza e le sue doti carismatiche, da autentico leader dello spogliatoio, non possono che giovare ai giovani talenti azzurri.

Tuttavia, dalla stagione 2025/2026 lo spartito potrebbe cambiare. Dopo questi primi mesi di apprendistato, il laziale potrebbe ritrovarsi a vivere la sua prima avventura da allenatore di una squadra di calcio e iniziare così a testare le sue abilità in panchina. La sua mentalità vincente, indubbiamente, non potrà che fare bene agli atleti che si ritroverà a guidare.

Una panchina per Bonucci: proposta irrinunciabile

Non è certo un mistero quanto Bonucci fatichi a restare fermo per troppo tempo. Dopo avere appeso gli scarpini al chiodo, si è subito rimesso in gioco in questa esperienza in Nazionale. L’offerta arrivata potrebbe farlo vacillare e fargli dire “sì” sin da subito, così da affrontare la prossima stagione nella sua totalità, con un progetto tattico e tecnico definito fin d’ora in tutti i suoi aspetti.

Sebbene la sua storia a Torino sia stata burrascosa nei suoi segmenti finali, anche e soprattutto per via dei dissapori con il tecnico Massimiliano Allegri, difficilmente “Leo” rifiuterà la chiamata della Juventus. Attenzione, però: non sarà il sostituto di Thiago Motta, nei cui confronti i vertici dirigenziali della “Vecchia Signora” nutrono piena fiducia.

Bonucci, prima esperienza da allenatore in vista: i dettagli

I bianconeri vorrebbero dare una chance a Leonardo Bonucci, affidandogli la guida di una delle compagini del suo settore giovanile. Un modo per consentirgli di crescere “senza bruciarsi” e tentare la scalata gerarchica che, un domani, potrebbe portarlo ad allenare la Prima Squadra della Juventus.

Un segnale della possibile chiusura positiva della trattativa è giunto martedì 17 dicembre 2024 dall’Allianz Stadium, dove l’ex centrale è stato avvistato tra gli spettatori della sfida di Coppa Italia contro il Cagliari.