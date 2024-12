Panchina a Daniele De Rossi: in Serie A con contratto valido dal 1° luglio 2025 | Con te pensiamo a lungo termine

Colpo di scena clamoroso in Serie A: Daniele De Rossi sta per diventare allenatore a lungo termine di un club storico del nostro campionato.

Sta per tornare in panchina, più forte di prima, Daniele De Rossi. L’ex allenatore della Roma, esonerato a inizio stagione dalla dirigenza giallorossa, è pronto a rimettersi in gioco e a farlo all’interno di un progetto solido, dettagliato e ambizioso, che riguarda un club importante del nostro campionato.

L’avventura prenderebbe il via non nell’immediato: si parla infatti di un accordo che partirebbe in data 1° luglio 2025 e che consentirebbe all’ex centrocampista della Nazionale italiana di porre le fondamenta per aprire un ciclo che la società auspica possa rivelarsi vincente e foriero di soddisfazioni.

Dopo l’addio burrascoso con la Roma, ritornare a competere in Serie A per DDR rappresenta senza ombra di dubbio uno stimolo da non sottovalutare, al pari di quanto gli è stato prospettato. Ci sarebbe, più dettagliatamente, una programmazione precisa e cadenzata, imperniata sul lungo periodo e che mira a riportare la compagine a occupare le posizioni di classifica che più si addicono al suo blasone.

La piazza è una delle più calde e partecipate del nostro calcio e non vede l’ora di vedere rilanciate le sue velleità di protagonismo nel nostro pallone e, possibilmente, anche in Europa. De Rossi, per DNA, non ha intenzione di rinunciare anzitempo ai sogni di gloria: lui partirà con l’idea di condurre il team alla conquista dello scudetto.

Daniele De Rossi torna in panchina: la destinazione è sorprendente e ambiziosa

L’esempio che si vuole seguire è quello di altre realtà vincenti a livello internazionale, come Salisburgo e Lipsia. Cosa accomuna questi due club? Risposta più agevole di quanto preventivato: la proprietà. Sono infatti entrambe squadre del gruppo Red Bull, che sarebbe pronto ad approdare anche in Serie A.

Non è un mistero il fatto che l’azienda che in italiano si traduce con “Toro Rosso” stia facendo più di un pensierino circa l’acquisizione del Torino. Il presidente Urbano Cairo potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di cedere la società e, con questa mossa, i granata riceverebbero un’importante iniezione di liquidità da reinvestire sul mercato per allestire una rosa competitiva e pronta a dare filo da torcere a chiunque.

Progetto a lungo termine: Daniele De Rossi orientato a dire “sì”

Detto che Red Bull potrebbe dunque comprare il Torino, ecco che lo sforzo economico per ingaggiare un allenatore tanto capace quanto di prospettiva come Daniele De Rossi non costituirebbe un ostacolo dal punto di vista finanziario.

Dal canto suo, l’ex calciatore potrebbe essere estremamente ingolosito dalla volontà di dare seguito ai sogni di una piazza, quella granata, che da troppo tempo non festeggia un trofeo.