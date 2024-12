AHIA, FA MALISSIMO: il 2024 è finito qui | Infortunio pesantissimo in casa Milan

Milan, brutte notizie in arrivo per il tecnico Paulo Fonseca: il 2024 del suo calciatore è già finito per infortunio

Un periodo difficile, molto complicato, quello che sta vivendo il Milan. La goccia che ha fatto traboccare il famoso vaso si è verificata nella serata di domenica quando, in occasione dei 125 anni di storia del club, la squadra non è andata oltre lo 0-0 casalingo contro il Genoa.

Un risultato che, inevitabilmente, ha mandato su tutte le furie i supporters rossoneri. Gli stessi che hanno fatto partire cori di dissenso, striscioni contro la società e critiche aperte verso calciatori ed anche allenatore. Episodi che si sono ripetuti anche alla cena di Natale.

Proprio Paulo Fonseca, nelle ultime ore, ha ricevuto una di quelle notizie che avrebbe fatto volentieri a meno. Una tegola non da poco per il tecnico che dovrà fare a meno del suo calciatore per tutto il resto del 2024.

Una pessima notizia anche per coloro che, in questa stagione fantacalcistica, avevano deciso di puntare su di lui per ottenere dei bonus importanti. Purtroppo l’esito degli esami non ha dato risposte positive. Anzi, decisamente tutt’altro.

Milan, che tegola per Fonseca: il 2024 del big è già finito

Le ultime notizie che arrivano dall’emittente televisiva e sportiva ‘Sky‘ non fanno affatto sorridere il Milan. A pochi giorni da Natale arriva un “pessimo” regalo per i supporters rossoneri: l’infortunio di Yunus Musah è più serio del previsto. Tanto è vero che il 2024 del centrocampista potrebbe essere arrivato già alla conclusione. Il condizionale, in questo caso, è sempre d’obbligo.

Niente Hellas Verona e, soprattutto, Roma per l’ex Valencia. Il calciatore è alle prese con un problema muscolare che non riesce proprio a superare. Fino a questo momento della stagione il classe 2002 è stato schierato in 17 occasioni (tra Serie A, Coppa Italia e Champions League) non trovando mai la via della rete e fornendo un solo assist. Le cattive notizie per Fonseca, purtroppo, non finiscono qui.

Milan, non una ma doppia tegola per Fonseca: così non va

Oltre a Musah è costretto a fermarsi anche Noah Okafor. L’esterno d’attacco rossonero, nelle ultime ore, si è sottoposto ad alcuni esami. Gli stessi che hanno evidenziato una lesione di primo grado del muscolo soleo del polpaccio destro. Oltre ai risultati negativi che sta ottenendo il ‘Diavolo’, Fonseca deve avere a che fare anche con la sfortuna che si è abbattuta su alcuni suoi calciatori.

Ben sette i calciatori indisponibili. Oltre quelli citati sono ancora out: Florenzi, Bennacer, Loftus-Cheek, Pulisic e Jovic. L’obiettivo è quello di recuperarli, almeno una piccola parte, in vista delle sfide di campionato contro la Roma (29 dicembre) e la semifinale di Supercoppa Italiana contro la Juventus (3 gennaio 2025).