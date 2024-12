OFFERTA PER THIAGO MOTTA: “A fine anno ti dò la panchina” | Riunione d’urgenza alla Continassa

Importante offerta per Thiago Motta, al termine della stagione una nuova panchina per lui? Scatta l’emergenza

Dai fischi agli applausi dopo la vittoria in Coppa Italia. Anche convincenti da parte del pubblico che ha messo da parte quanto avvenuto al termine della sfida di campionato, contro il Venezia, lo scorso sabato.

Il battibecco tra Vlahovic e i supporters bianconeri ed il decimo pareggio in campionato che li ha mandati su tutte le furie. L’obiettivo adesso è quello di ripartire e cercare di ritornare nelle zone alte della classifica.

Questo è quello che si augura Thiago Motta che, nonostante tutto, continua ad essere nel mirino delle critiche per un gioco che fa fatica a vedersi. Nonostante tutto questo, però, le offerte nei suoi confronti di certo non mancano.

Tanto è vero che la sua avventura, sulla panchina della Juventus, potrebbe addirittura arrivare al termine alla fine di questa stagione. Un altro club, infatti, è fortemente interessato ad offrirgli un posto di lavoro come mister.

Thiago Motta, già finita con la Juventus? Scatta l’allarme alla Continassa

La dirigenza, nel frattempo, attende (anche con una certa ansia) il mese di gennaio per intervenire in occasione del calciomercato invernale. L’obiettivo, infatti, è quello di colmare alcune lacune in determinati reparti. Anche se la preoccupazione principale è dovuta al fatto che il loro allenatore è finito nel mirino di una importante big europea. Per lui si tratterebbe di un ritorno a casa.

Stiamo parlando del Paris Saint Germain. A quanto pare, dalle ultime rivelazioni di Luca Momblano su Twitch nella trasmissione “Juventibus”, sempre che il tecnico bianconero non abbia avuto alcuna remora nel prendere una decisione che riguarda il proprio futuro. Non solo: ci sarebbe stato anche un contatto diretto con il numero uno dei parigini, Nasser Al-Khelaifi.

Thiago Motta, pressing asfissiante della big: le ultime

Queste le parole di Momblano: “Vi ho detto che meno di un mese Al Khelaifi ha chiamato Thiago Motta. Una chiamata per dire: ‘Se ci sei, sappi che a fine anno ti do il Psg‘. Non ha usato proprio queste parole, ma il concetto era chiaro: sei l’uomo giusto per noi“.

Anche se la riposta di Motta sarebbe stata definitiva: “Non mi muovo dalla Juventus“. Smentisce categoricamente che abbia chiamato anche Paulo Fonseca come successore di Luis Enrique. Quella di Motta non può che essere stata una forte presa di posizione visto che crede in questo progetto bianconero.