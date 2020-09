Forte protesta social contro il patron del Trapani Calcio Fabio Petroni. Secondo quanto riporta “Primapaginatrapani.it”, i tifosi granata stanno palesando insofferenza e indignazione nei confronti dell’attuale proprietà. Ecco il messaggio condiviso dai tifosi granata:

“C’È CHI IL TRAPANI LO AMA. Non ci avete dato niente e non abbiamo nessun grazie da dirvi. Avete mortificato una città, ci avete condannati ad una retrocessione a tavolino offendendo noi e chi col suo impegno ci aveva lasciato quello che avevamo conquistato. Ci avete tolto tutto, ma non vi permetteremo di toglierci la cosa più importante, la dignità. PETRONI VATTENE!!!“