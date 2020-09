Messi al City? Questa sarebbe una delle ipotesi per il futuro del marziano argentino. Stando a quanto riporta “TyC Sports”, l’esperto Kieran Maguire immagina che il Manchester City non avrà problemi a rientrare nei paletti Uefa imposti dal Fair Play, secondo il quale non è accettata una cifra superiore ai 100 milioni di spesa.

I Citizens offrirebbero 68 milioni netti per cinque anni a Messi e un pagamento dilazionato in cinque tranche da 32 milioni al Barcellona. La somma (68 più 32) fa proprio cento, il tetto consentito dall’Uefa. Ovviamente, il piano non considera la maxi clausola da 700 milioni e, affinché vada in porto, il Barcellona deve accettare la rateizzazione del pagamento.