Prossimo avversario Palermo. Spezia, Vignali: «La nostra forza è il fatto di non mollare mai mentalmente»

Primo gol stagionale per Luca Vignali, calciatore dello Spezia, che al termine della sfida con il Südtirol ha parlato così ai microfoni della stampa ha rilasciato le seguenti parole:

«Sono contento per il gol perchè per me era importante dopo tanti tentativi e gol annullati, ma era fondamentale anche per sigillare il risultato e chiudere la partita; dopo il 2-0 del primo tempo siamo partiti bene anche nella ripresa e con la concentrazione giusta abbiamo continuato a cercare il gol. La nostra forza sta anche nella fase di non possesso, l’essenza del calcio è vincere i duelli e oggi i nostri tre difensori hanno respito tutti i lanci degli avversari e questo ci ha permesso di tenere la palla e bloccare tutti i tentativi, trasmettendoci una forza incredibile. Qualità di gioco? La fiducia e la consapevolezza dei nostri mezzi sicuramente ci aiuta, ma la nostra forza è il fatto di non mollare mai mentalmente; se capita di fare un allenamento un po’ sottotono ce lo diciamo negli occhi e dal giorno dopo cambiamo già atteggiamento e quando l’approccio è quello giusto poi viene tutto più facile. Non ci piace guardare la classifica, ma sicuramente stiamo alzando costantemente l’asticella perchè quando si continua a fare prestazioni simili, significa che si ha la consapevolezza di poter fare qualcosa di importante; il campionato è lunghissimo e noi non dobbiamo tralasciare niente e curare tutti i dettagli. La magia dell’anno della promozione è stata particolare, è stata vissuto in maniera diversa visti gli spalti chiusi; quest’anno vedere la gente allo stadio che esulta ai nostri gol ed esultare con loro a fine partita dopo le vittorie crea quella magia tra città e squadra che è fondamentale per fare un risultato importante. I miei gol sotto la Ferrovia? C’è tanta voglia di giocare per questa squadra e tanta voglia di portarla sempre in alto, che io segni in una porta o nell’altra è sempre bello farlo, ma soprattutto vincere e fare delle prestazioni di livello».